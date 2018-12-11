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كاظم الساهر ينشر صورة قديمة ونادرة له



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأ الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ جمهوره عندما كشف عن صورة نادرة له من مرحلة الشباب ونشرها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها بالتالي: “زمن مضى”.



الساهر بدى في الصورة وهو تقريباً في العقد الثاني من عمره، لكنه لم يفصح عن مكان وزمان التقاط الصورة بالتحديد، الا ان ذلك لم يمنع محبيه ومتابعيه من التفاعل معها وأغلبهم أكدوا ان ملامح الساهر لم تتغير كثيراً.


الصورة تم تناقلها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بين محبي الساهر الذين أثنوا على إطلالته.




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