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طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام



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انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الاثلاثاء المعمر الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) عن عمر ناهز ال 106 اعوام .

له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء




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