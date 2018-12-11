فيديو - اعتقال 8 مشتبهين من كفرقاسم بمخالفات ضريبة وغسل اموال ومصادرة شاحنات ومبلغ مالي كبير

جاء في بيان صادر عن الشرطة اليوم الثلاثاء :" في عملية مشتركة للوحدة المركزية لشرطة إسرائيل مع هيئات أخرى، تم فجر اليوم توقيف 8 مشتبه بهم في كفر قاسم للاشتباه في ارتكابهم مخالفات غسل الأموال ومخالفات بالضرائب وغيرها .

وذلك في أعقاب تحقيق سري بيّن إشتباه مالكي شركة نقل من المدينة ومسؤوليها تلقوا مبالغ ضريبية مستردة تقدر بعشرات الملايين من الشواقل، باستخدام فواتير مزيفة.وتم تنفيذ عملية مداهمة وتفتيش وحجز شاحنات وسيارات ومقطورات ومئات الآلاف من الشواقل نقدًا.