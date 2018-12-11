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عمرها 102.. مسنّة تقفز بالمظلة من علو 4000 متر ! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سجلت امرأة مسنة رقما قياسيا جديدا بعد أن أصبحت أكبر معمرة تقفز بالمظلة من علو فاق 4000 متر.



وفي الفيديو الذي وثق هذا الإنجاز، تظهر قفزة، إيرين أوشيا، البالغة من العمر 102 سنة، بالمظلة من علو 14000 قدم (4200 م) لتهبط بنجاح، وتتوجه بعدها لعناق عائلتها التي كانت في انتظارها.



وقامت المسنة الأسترالية بهذه الخطوة الجريئة للفت الانتباه لحملتها الخيرية التي تجمع فيها الأموال لمعالجة مرضى الجهاز العصبي، ونجحت حتى اليوم بجمع أكثر من 12000 دولار.




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