تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عون لقائد "اليونيفيل": ننتظر نتائج التحقيق في موضوع الأنفاق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس اللبناني ميشال عون لدى لقائه قائد قوات "اليونيفيل" على تمسك بلاده بالقرار 1701 وحرص لبنان على الأمن والاستقرار في الجنوب، وأنه بانتظار نتائج التحقيق في موضوع الأنفاق.



وقال عون لقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل": "نؤكد على تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 والحرص على الأمن والاستقرار في الجنوب".


وأشار عون إلى أن "لبنان ينتظر نتائج التحقيق الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق التي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه".


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية أطلقها مؤخرا تحت اسم "درع الشمال" عند الحدود اللبنانية بهدف كشف وتدمير ما يؤكد أنه "أنفاق هجومية لحزب الله".


كما حملت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية بمنطقة الخط الأزرق شمالا، قائلة إن هذه الأنفاق تثبت عدم قيام الجيش اللبناني بمسؤولياته في تلك المنطقة.




كلمات متعلقة

عون, لقائد, "اليونيفيل":, ننتظر, نتائج, التحقيق, في, موضوع, الأنفاق,

تابعونــا

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا 2018-12-17 | 06:14:34

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...

الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر 2018-12-16 | 13:10:01

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...

الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" 2018-12-15 | 17:30:51

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص بعد ساعات قليلة من بدء مظاهرة...

المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي 2018-12-15 | 14:56:42

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي: ان استراليا حاولت...

عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي 2018-12-15 | 11:55:01

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات على جهات متورطة في الحرب في جنوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارحادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب اصحابالقامةانقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق دبور هدف عالمي مؤنس جراسهوبر بازل السويسري الدوري الناصرة مهاجم قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي صاحب كراج مشتبه بتوزيع فواتير وهمية ب 5 ملايين شيقل من كفر كنامخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية دباس حازم عامل الخليل ورشة بناء سقط ارتفاع رحوفوت الخليل فلسطيني مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالاعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات شاهدوا توثيق عملية الطعن في محطة حافلات في رعنانا فلسطيني اصابات سكين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com