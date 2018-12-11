أكد الرئيس اللبناني ميشال عون لدى لقائه قائد قوات "اليونيفيل" على تمسك بلاده بالقرار 1701 وحرص لبنان على الأمن والاستقرار في الجنوب، وأنه بانتظار نتائج التحقيق في موضوع الأنفاق.

وقال عون لقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل": "نؤكد على تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 والحرص على الأمن والاستقرار في الجنوب".وأشار عون إلى أن "لبنان ينتظر نتائج التحقيق الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق التي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية أطلقها مؤخرا تحت اسم "درع الشمال" عند الحدود اللبنانية بهدف كشف وتدمير ما يؤكد أنه "أنفاق هجومية لحزب الله".كما حملت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية بمنطقة الخط الأزرق شمالا، قائلة إن هذه الأنفاق تثبت عدم قيام الجيش اللبناني بمسؤولياته في تلك المنطقة.