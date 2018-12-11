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2018-12-17 21:58:04
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استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم
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2018-12-17 14:29:03
روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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أفعى تهاجم شابا داخل مركز للشرطة شمال تايوان
2018-12-11 12:53:30
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أفعى تهاجم شابا داخل مركز للشرطة شمال تايوان
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