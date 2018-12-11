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بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- انطلاق اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في  حيفا، في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للعلوم مؤكداً مرة أخرى ما قلته علناً وبوضح تام منذ اكثر من عشر سنوات ، وهو ان هذه الكلية بكوادرها وطلابها وطالباتها ومحاضريها وبرؤيتها المستقبلية الواضحة والجلية اثبتت للقاصي والداني انها جامعة بكل المقاييس العلمية والبحثية والأكاديمية والإدارية وغيرها وانها تنافس مثيلاتها من الجامعات والكليات بحثاً وعلماً الند بالند وان محاضريها تجاوزوا حد المنافسة الى مرحلة البحث المشترك وعلى قدم المساواة مع نظرائهم من الجامعات الرائدة في العالم والبلاد، اما وجودكم هنا بيننا اليوم ، من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنمسا والبلاد، إلا الدليل على اننا نسير واياكم في مسيرة البحث والعلوم الدقيقة، وهو ما وضعناه نصب اعيننا منذ عشر سنوات". .هذا ما قاله المحامي زكي كمال رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا في كلمته الخاصة في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية تحت عنوان:" إصلاحات في تعليم ودراسة العلوم نحو القرن الحادي والعشرين" والذي يستمر حتى يوم الجمعة.



وأضاف المحامي كمال:" لم يكن استثمارنا الكبير اكاديميا وادارياً ومالياً في سلطة الأبحاث في الكلية وفي العلاقات البحثية المتميزة مع الاتحاد الاوروبي  والجامعات الرائدة في العالم ، إلا نتيجة حتمية وتجسيداً كاملاً لايماننا العميق ان العلوم والأبحاث هي السبيل الى تقدم الشعوب ورفعتها وان الخوض في غمار الأبحاث العلمية هو المؤشر الأول والاساسي لصحة ومتانة وحيوية بل واهمية أي مؤسسة علمية او اكاديمية في العالم ، وان المحاضر الذي يحبس نفسه في مجال التعليم دون البحث انما هو محاضر يفضل البقاء خارج مسيرة التقدم ، وبعيداً عن دنيا الأبحاث وعوالم الابداع والتميز، وبالتالي بعيداً عن إمكانيات التطور الاكاديمي والشخصي والمهني. اتوجه اليكم قائلاً ان اختياركم عالم الأبحاث يشكل شهادة فخر وشارة إيجابية تؤكد انكم جزء من نخبة كرست حياتها للبحث الدائم عن كل ما هو جديد ومفيد، لكن هذا الاختيار يحملكم مسؤوليات جمة أولها واهمها ان عليكم المسؤولية الكبرى في جعل العالم افضل وفي جعل العلم وسيلة تخدم الإنسانية وتقودها نحو غد مشرق ، فالعلم لا يعرف الحدود ولا يعترف بالقيود ولا يقيم وزناً  للفوارق في الدين والعرق والجنس والانتماءات الأخرى بل يعتبر الانسان انساناً أينما كان وكائناً من كان ، ويقيمه وفق مقياس واحد ووحيد: علمه وعمله واسهاماته البحثية ودوره في دفع مجتمعه الصغير ثم مجتمعه الكبير ثم العالم قدماً ،عبر تأكيد سيادة  العلوم وجعلها اهم من السياسة والسياسيين واهم من الاعتبارات العسكرية والفئوية".


من جهته أكد البروفيسور سلمان عليان مدير الكلية ان انعقاد المؤتمر الرابع للعلوم انما هو ثمرة عمل متواصل ومضن ٍ لطاقم الكلية ومحاضريها وانه التأكيد على ان العلوم والأبحاث هي عماد الكلية الاكاديمية العربية للتربية في  حيفا وعتاد محاضريها اليومي وزادهم الدائم لأن الكلية تؤمن بأهمية العلم والعلماء ودورهم في تقدم الإنسانية جمعاء، بينما أكد البروفيسور محمد حجيرات نائب مدير الكلية ومنظم المؤتمر إصرار الكلية على جعل البحث العلمي عادة يومية ونهج حياة لكافة محاضريها وطالباتها وطلابها وجعلها منبراً للبحث ومنصة للباحثين ومساحة حرة للابداع والخلق". 


يذكر ان اعمال المؤتمر تتواصل حتى يوم الجمعة بمشاركة علماء وباحثين من الولايات  المتحدة، المانيا ، بريطانيا، النمسا، تايوان، ايرلندا إضافة الى محاضرين من التخنيون والجامعة العبرية  وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للأبحاث وباحثين من الكلية الاكاديمية العربية للتربية ، وان حفل الافتتاح جرى بحضور الأستاذ شفيع الجمال مفتش العلوم في وزارة التربية  والدكتور كمال خوالد من قسم تأهيل المعلمين في وزارة التربية وعد من رؤساء الأقسام في الكلية وضيوف من خارجها.   




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