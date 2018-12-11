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" هادي أسود يطلق "وينك - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 بعد إطلاق أغنيته "يا كلّ العمر"، قرّر الفنان هادي أسود أن يصوّر كليب أغنيته الجديدة "وينك" مع كلّ محبّينه كخطوة جديدة أحبّ أن يضيفها على مسيرته الفنّية 


يبدأ كليب "وينك" بهتافات المعجبين، من صغار وكبار، وهم يغنّون سويّاً مقطع من الأغنية، معبّرين عن فرحتهم وتقديرهم لفنّنانهم المفضل. فشكر هادي من كلّ قلبه كلّ الذين شاركوه في تصوير هذا الكليب


الأغنية هي من كلمات عماد مصطفى، ألحان حازم كرم وتوزيع Bekito، أمّا الكليب فهو من إخراج سليم سموع. أطلق الكليب على قناة هادي أسود الرسميّة على يوتيوب بعدما كانت الأغنية قد توزّعت على كافّة 




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