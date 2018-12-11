العلماء, الروس, يزرعون, الجزر, في, الفضاء!,

بدأ المعهد الروسي للدراسات الطبية الحيوية بالعمل على تصميم مستنبت (دفيئة) جديد، سيستخدم لإنماء الجزر على متن المحطة الفضائية الدولية.

وأكد تقرير نشره مؤتمر الطب والبيولوجيا الفضائية الـ17 الذي يعقد حاليا في موسكو، نبأ إنشاء الدفيئة الفضائية.وقال ناطق باسم المعهد إن العلماء اخترعوا خطا إنتاجيا لإنماء الجزر، تبلغ قدرته الإنتاجية 70 غراما من الجزر في اليوم.كما أنهم بصدد تصميم أضواء "ليد" ذكية، تنحصر مهمتها في تحديد أمثل أنظمة الإضاءة أوتوماتيكيا لمختلف النباتات في الدفيئة الفضائية.وقد تولى أحد فروع مؤسسة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والفضاء تصميم نموذج تجريبي للدفيئة الفضائية "فيتا سيكل-تي"، سيستخدم لتجربة أنظمة إنماء النباتات في الخط الإنتاجي، الأمر الذي سيضمن تلبية حاجات طاقم المحطة من فيتامينات "A" و"C" و"B" جزئيا.يذكر أن التكنولوجيا التي اخترعها العلماء الروس فيما يتعلق بإنشاء المستنبت الفضائي، يمكن أن تستخدم لاحقا لإنشاء منظومة البقاء على قيد الحياة لطاقم مركبة فضائية مأهولة سترسل إلى المريخ.