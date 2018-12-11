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المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي الرؤساء الجدد للمجالس المحليّة في الشّمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





بحضور مدير عام وزارة التّربية شموئيل ابواب ومديرة لواء الشّمال د.أورنا سمحون عقد لقاء اليوم مع الرؤساء الجدد للسّلطات المحليّة في لواء الشّمال وعددهم 54 رئيسا جديدا (19 رئيسا جديدا من المجتمع العربي، 18 رئيسا جديدا من المجتمع اليهودي ، 9رؤساء جدد من المجتمع الدّرزي و8 رؤساء جدد من الوسط البدوي ).


المدير العام للوزارة قدّم التّهاني للرؤساء الجدد متمنّيا لهم النّجاح وعرض أمامهم الرؤيا التّربويّة لوزارة التّربية وأهم الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في الفترة القريبة .أمّا د.اورنا سمحون فقد عرضت امام الحضور آلية العمل المشترك مع لواء الشّمال وحضر الإجتماع ايضا نائب المدير العام مسؤول البناء والتّطوير في وزارة التّربية تمير بن موشيه عارضا امام الجميع برنامج البناء وعمليّة تقديم الطلبات والمعايير المتّبعة لإقرار الميزانيّات .


من الجدير ذكره بأنّه حضر الإجتماع أيضا مديرو اقسام المعارف ومفتّشو وزارة التّربية وكان لقاء ناجحا جدّا .




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