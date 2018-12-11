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الجنس فوق الهرم.. خطوة مصرية حاسمة بشأن الفيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في خطوة رسمية جديدة في ملف أثار الجدل في مصر خلال الفترة الأخيرة، فتحت النيابة العامة تحقيقا في قيام مصور دنماركي بنشر شريط فيديو يظهر فيه مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر بالجيزة ليلا، ويلتقطان صورا وهما عاريان على قمته، حسب ما أكد الثلاثاء مسؤول بوزارة الآثار.



وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لوكالة فرانس برس إن "النيابة العامة تحقق في واقعة المصور الدنماركي وصحة ما نشره من صور وفيديو حول تسلقه الهرم".


وتابع وزيري "ننتظر النتائج من النائب العام وإذا ثبتت إدانته، سيلاحق قضائيا فقد ارتكب جُرم عظيم .. إنه الهرم".


وفي الثامن من ديسمبر نشر مصور دنماركي يدعى أندرياس هيفيد شريط فيديو على موقع يوتيوب بعنوان "تسلق الهرم الأكبر بالجيزة" حصد أكثر من اثنين ونصف مليون مشاهدة حتى الآن.


وعلى الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسمه، يعرض المصور الدنماركي أعماله التي يقول انها تنتمي الى "فن العري".


وكتب هيفيد في وصفه للفيديو "في أواخر نوفمبر تسلقنا أنا وصديقتي الهرم الأكبر في الجيزة (خوفو)، وخشية ضبطنا من الحراس لم أقم بتصوير ساعات عديدة من التسلل حول المنطقة التي قادتنا إلى التسلق".


وأثار شريط الفيديو غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتمنع السلطات المصرية تسلق الأهرامات.


وفي العام 2016 قررت مصر منع سائح ألماني من دخول البلاد مدى الحياة بعدما تسلق الهرم الأكبر، والتقط صوراً وفيديوهات من أعلى قمته، رغم علمه بأن هذا ممنوع وفق القانون المصري.




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