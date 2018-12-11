الجامعة, العربية, تحذر, البرازيل, من, نقل, السفارة, للقدس,

أبلغت الجامعة العربية، الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، في رسالة بأن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.

ومن شأن كخطوة كهذه من جانب اليميني بولسونارو الذي يتولى السلطة في أول يناير/ كانون الثاني أن تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية البرازيلية التي تساند عادة حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وجاء في الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية أن القرار الخاص بنقل السفارة هو قرار سيادي لأي دولة.