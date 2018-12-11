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غزة: أصحاب المنازل المدمرة يعودون للسكن بمدارس الأونروا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توافد المئات من أصحاب المنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي العام 2014 منذ صباح اليوم الثلاثاء، للسكن في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بسبب عدم دفع الوكالة بدل الإيجار منذ عدة شهور.



ولا يزال نحو 1612 أسرة ممن هدمت منازلهم في العام 2014 دون مأوى ولم يُعاد بناء منازلهم من جديد وكانوا يقطنون في منازل مستأجرة طيلة الأعوام الأربعة الماضية، في حين كانت تقوم "الأونروا" بتسديد بدل الإيجار إلا أنها توقفت عن ذلك منذ عدة شهور ما فاقم معاناتهم وأوضاعهم الصعبة.


وكان موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" واللاجئون في قطاع غزة، قد استقبلوا أمس الاثنين ، المفوض العام للأونروا "بيير كرهيبنول" ونائبه والوفد المرافق له الذي وصل إلى قطاع غزة ، عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع، بمسيرات حاشدة أمام مقراتها الرئيسة المنتشرة في القطاع، تعبيراً عن رفضهم لكافة القرارات التي تم اتخاذها بحق عدد من الموظفين والمواطنين خلال الأزمة المالية ، إضافةً إلى الإجراءات التي قد يتخذها أصحاب المنازل المدرمة للسكن في المدارس يوم غدٍ الثلاثاء بعد تنصل الأونروا من دفع بدل الايجار.




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