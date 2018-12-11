نيكول, سابا, وفستان, الـ200, مليون, جنيه.., جدل, في, مصر,

بعد أيام قليلة من ضجة عارمة أثارها فستان ارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف بإحدى المهرجانات السينمائية، تعاظم حتى بلغ أروقة المحاكم، شغل فستان آخر مواقع التواصل الاجتماعي في أرض الكنانة، ولكن هذه المرة لأسباب مختلفة.

فقد ارتدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا فستان زفاف مرصع بالألماس من أعمال المصمم هاني البحيري، في ختام الديفيليه العاشر للمصمم المصري العالمي.وبلغت تكلفة الفستان، حسب مواقع مصرية، 200 مليون جنيه مصري، أو ما يقرب من 10 ملايين يورو.والفستان، حسب موقع مصراوي، مزين بالألماس بشكل كامل بداية من الصدر حتى آخر ذيل الفستان، والأكمام الشفافة أيضًا لم تخلو من الألماس، إلى جانب طرحة طويلة شفافة مرصعة بالألماس.وتناقلت المواقع المصرية خبر وصور الفستان الاستثنائي، فيما تراوحت التعليقات بين الإعجاب بالتصميم وبين انتقادات لثمنه الهائل.يشار إلى أن فستانا ارتدته الفنانة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أيام قد أثار ضجة عارمة بعدما اعتبره البعض فستانا فاضحا.وارتدت رانيا فستانا شفافا أسود اللون، أسفله بطانة سوداء داكنة أشبه بالمايوه المكون من قطعة واحدة.واعتذرت يوسف لجمهورها بعد أيام على ظهورها بالفستان في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات المصرية، حيث أكدت أنها لم تكن تقصد الإساءة لأحد.وجاء الاعتذار بعدما رفع محام مصري دعوى قضائية مباشرة، أمام محكمة جنح الأزبكية (وسط القاهرة) يتهم فيها رانيا يوسف بـ "التحريض على الفسق والفجور"، وهي جريمة تصل عقوباتها إلى السجن.