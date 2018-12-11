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مصادر فلسطينية - شهيد بدعوى محاولته دهس جندي قرب الخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء عن استشهد شاب برصاص الجيش الاسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق النار أثناء قيادته سيارته في بلدة إذنا غرب الخليل، بدعوى عدم انصياعه لأوامر جنود بالتوقف ومحاولته دهسهم.


وأعلن مدير المستشفى الاهلي د. يوسف التكروري استشهاد المواطن عمر حسن العواودة (27 عاما) من بلدة إذنا، بعد أن وصل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل جنود .

وكانت طوقم الهلال الاحمر الفلسطيني نقلت الشاب العواودة إلى المستشفى وهو مصاب بالرصاص في الظهر.




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