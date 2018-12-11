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علي سلام يهنئ محمد باسم الشيخ سليمان من الناصرة بلقب بطل العالم الذهبي



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أبرق السيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة الشاب الطموح رجل الأعمال محمد باسم الشيخ سليمان رسالة تهنئة بمناسبة تصنيفه بالدرجة الأولى على مستوى العالم وبطل العالم الذهبي من خلال فوز حصانه " أكوافور " كأفضل الخيول في العالم .

ويذكر أنه قبل عامين قام محمد باسم الشيخ سليمان بأنشاء مربط الشيخ وشارك من خلال " المهرة سيرنزا " بالمسابقة فحقق بطولة العالم الفضية واليوم وبعد عامين وبشق الأنفس وبكثير من الصعوبات والعقبات شارك من خلال حصانه " أكوافور " ليفوز بالدرجة الأولى على مستوى العالم .

حيث يهدي هذا الإنجاز لأبناء الناصرة بلده وللمجتمع العربي جميعه في البلاد.

بأسم البلدية رئيسها وادارتها نرفع التهاني والتبريكات لك يا محمد ومن نجاح الى نجاح أخر.




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