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بسبب أغنية .. نائب لبناني يهدد بتطيير رأس راغب علامة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استنكر فنانون وصحفيون وسياسيون، تعرّض المطرب راغب علامة لتهديد النائب حكمت ديب العضو في كتلة "لبنان القوي" التابعة لرئيس الجمهورية، إثر إصداره قبل أيام أغنية بعنوان "طار البلد".



وتدعو هذه الأغنية التي حملت عنوان "طار البلد" الشعب اللبناني للتصدّي والتحرّك وعدم السكوت عمّا يحصل للحفاظ على لبنان.


وردا على هذه الأغنية، ودفاعا عن العهد الرئاسي، قال النائب حكمت ديب بحديث لقناة الـ"أو تي في" الناطقة باسم التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون: "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".


وفي حديث صحفي اليوم الاثنين، أكّد علامة أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية حق النائب ديب، قائلا: "وجّهت إخبارا إلى النائب العام التمييزي للطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي رفع الحصانة عن حكمت ديب، ولكن هل سيرضى برّي برفع الحصانة عنه؟"، وأضاف: "إن استجاب الرئيس لطلبي، سأقاضي ديب بتهمة التحريض على القتل".


واعتبر صاحب "طار البلد" في سلسلة تغريدات أطلقها عبر حسابه في "تويتر"، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يرضى بتهديد كهذا"، مضيفا أن "ما قاله ديب لا يمثّل التيار الوطني الحر"، كاشفا أن "أصدقاء كثرا من التيار اتصلوا به معبّرين عن استيائهم الشديد لهذا التهديد الداعشي".


وفي إحدى التغريدات، كتب السوبر ستار راغب علامة ردا على ديب: "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا كدواعش.. أكيد طار البلد.. إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني.. أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".


وأضاف: "يأتيك نويئب يهددك لأنك غنيت واقع بلد وبدو يخوفك ويسكتك هيدي بعدا ما صارت لحد اليوم!! على كل حال رح رد عليه بأغنية وموسيقى أقوى. نحن مش مجرمين نهدّد بقطع رؤوس. نحن منهددهم بموسيقانا".


من جهته تضامن الفنان عاصي الحلاني مع علامة، فغرّد كاتبا: "لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس نحنا بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير.. وما منوطي راسنا إلا للي خلقنا  #كلنا_راغب_علامة".


ودعمت كارول سماحة علامة وكاتب الأغنية نزار فرنسيس وملّحنها جان ماري رياشي وكتبت: "الفن هو صرخة الحرية".


أما النائب الياس حنكش، فغرّد قائلا: "مش يلّي عبّر عن مشاعرنا لازم يطير رأسه، حدن تاني لازم يطير (من) البلد".




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