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فريج: فجوة عميقة بين الكلمات الحماسية في مؤتمر المتدربين والمصادقة على قانون "الفاكتور"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حذّر رئيس لوبي المتدربين في الكنيست النائب عيساوي فريج طلاب المحاماة الذين حضروا امس مؤتمر المتدربين من الاتكال على الكلمات الحماسية التي شهدها المؤتمر وقال في خطابه من على هيئة الكنيست": "المؤتمر الهام الذي كان اثار امالا مبالغا فيها لدى متدربي المحاماة بأن اقتراح القانون الذي سيمنحهم فاكتور ١٥% على وشك المصادقة عليه خلال ايام ولكن يبدو انهم سيصابون قريبا بخيبة امل وسيكتشفون ان هناك فجوة عميقة لدى الائتلاف الحكومي بين الوعود والافعال".   



 على المتدربين ان يعوا ان عملية التشريع طويلة  جدا وانهم سيتقدمون للامتحان المقبل يوم الخميس بدونه.


وانهى النائب فريج يقول:" الائتلاف تحدث بحماس ونشوة ولكن هذا الشعور بإمكانه ان يبقى كلاما في الهواء دون المصادقة عليه بالتشريع".


وحمّل رئيس لوبي المتدربين في الكنيست عيساوي فريج النائب امير اوحانا المسؤولية الكاملة لحجم الأوهام التي نقلها للحضور والأضرار التي ستخلفها.




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