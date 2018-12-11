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جدول المباريات .. هذا ما ينتظرنا الليلة في دوري الابطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




موناكو الفرنسي × بوروسيا دورتموند الألماني.. الساعة 10 مساءاً

كلوب بروج البلجيكي × أتليتكو مدريد الإسباني.. الساعة 10 مساءاً

برشلونة الإسباني × توتنهام الإنجليزي.. الساعة 10 مساءاً

إنتر ميلانو الإيطالي × بي إس في أيندهوفن الهولندي.. الساعة 10 مساءاً

ليفربول الإنجليزي × نابولي الإيطالي.. الساعة 10 مساءاً

النجم الأحمر الصربي × باريس سان جيرمان الفرنسي.. الساعة 10 مساءاً

شالكه الألماني × لوموكتيف موسكو الروسي.. الساعة 7:55 مساءاً

جالطة سراي التركي × بورتو البرتغالي.. الساعة 7:55 مساءاً





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