مفتول العضلات ... نفوق أشهر كنغر في العالم - فيديو

نفق حيوان كنغر مشهور جدا "بعضلاته المفتولة" وقوته الجسدية، في محمية طبيعية بالقرب من مدينة أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي لأستراليا.

واشتهر الكنغر الذي أطلق عليه مشرفو المحمية الطبيعية اسم "روجر"، بعضلات قوية متطورة أكثر من جميع أقرانه في المنطقة.ونفق الكنغر، روجر، عن عمر بلغ 12 عاما. وقال مدير المحمية، كريس بارنز، في "رثاء" الكنغر المحبوب: "إن روجر نفق بسبب كبر سنه (الشيخوخة)، ولقد عاش الكنغر حياة طويلة رائعة، إنه حيوان أحبه ملايين الناس حول العالم. وسيفتقده زوار المحمية الذين دائما ما كانوا يسألون عنه ويتوقون لرؤيته".ولقد نشرت إدارة المحمية الصورة الأخيرة للكنغر روجر، التي التقطت له قبل عدة أيام من نفوقه. واشتهر "روجر" عام 2015 بعد أن نشر موظفو المحمية صورة له على الإنترنت، حيث بلغ طوله مترين.