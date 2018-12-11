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حارس نابولي: ليفربول لا يعتمد على صلاح فقط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي، عن ثقته بقدرة فريقه على إسقاط ليفربول والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.



وقال أوسبينا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "إنها فرصة جيدة لنا، ليفربول خصم عظيم ونعرف أننا نواجه فريقًا رائعًا، لكن لدينا مدرب رائع، ولاعبين رائعين".


وأضاف: "واثقون من أننا سنقدم أداءً جيدًا، ونعتقد أننا قادرون على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا".


وعن مواجهة الفرعون المصري محمد صلاح، قال: "أعلم أنه سجل 3 أهداف يوم السبت، إنه لاعب رائع، ولكن علينا الانتباه إلى الفريق بأكمله".


واختتم: "ليفربول أظهر أنه فريق رائع، ولا يعتمد على لاعب واحد فقط، وهذا هو سبب وصولهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لديهم أفراد رائعون ولكنهم تحسنوا كمجموعة".


ويسعى ليفربول للفوز على نابولي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في ملعب أنفيلد، من أجل ضمان التأهل لدور الـ16.




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