هل, هناك, حقاَ, أضرار, من, تناول, الأيس, كريم, في, الشتاء؟,

مع قدوم فصل الشتاء يجد البعض في تناول الأيس كريم طابعًا خاصًا للاستمتاع بالأجواء والمذاق الجيد.. فهل ذلك يصيبهم بمشكلات صحية؟

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إنه لا يوصى بتناول الأيس كريم في فصل الشتاء، خاصة للأطفال، ويعاني البعض من نزلات البرد أو الكحة وبالتالي يزداد الأمر سوءًا مع تناول أطعمة مثلجة.أضاف حتة، أن البعض يتعرض لالتهاب الحلق خلال فصل الشتاء نتيجة الإصابة بالفيروسات والبكتيريا وعدوى الجهاز التنفسي وبالتالي لا ينصح بتناول الأطعمة المثلجة، واستبدالها بالفواكه والخضروات والأطعمة الدافئة.أوضح حتة، أن الأيس كريم المصنع خارج المنزل ينقل العدوى بسبب نشاط الميكروبات في درجات الحرارة المنخفضة وعلى رأسها السلامونيلا التي تسبب آلام في البطن ويزيد نشاطها مع انخفاض درجات الحرارة، وتظهر أعراضها خلال 4 ساعات.لفت حتة، إلى أن هناك عوامل تزيد من انتقال عدوى الأمراض الشتوية، كعدم نظافة المواد المستخدمة، وعدم النظافة الشخصية للعاملين في المحلات التي تبيعه.. وغيرها.نصح حتة، بضرورة عدم تناول الأيس كريم لمن يعانون من التهابات في الحلق لأنه عامل مساعد على حدوث الالتهابات إذا كان الشخص مصاب في الأساس، كما أن معظم الناس عُرضة للإصابة بسبب التقلبات الجوية.