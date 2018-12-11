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فيديو - ضبط 44 طائر حجل في بيت بيركا واعتقال مشتبه



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فيديو - ضبط 44 طائر حجل في بيت بيركا واعتقال مشتبه




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