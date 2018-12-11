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اعتقال شابين من يركا بشبهة الضلوع باطلاق النار ليلة أمس واصابة شابة مرت من المكان بسيارتها صدفة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة عكا صباح اليوم الثلاثاء شابين 20-30 عاما) من سكان قرية يركا بشبهة الضلوع في حادث اطلاق النار ليلة امس من قبل راكبي دراجة نارية , في احد احياء القرية مما سافر عن اصابة شابة (320 عاما) بجراح متوسطة , تواجدت في سيارتها صدفة في المكان .



وافادت الشرطة انها ستطلب اليوم الثلاثاء من محكمة الصلح في عكا النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .


والى ذلك فان الشابة كانت نقلت مصابة الى المستشفى لاستكمال علاجها حيث اصيبت وهي داخل سيارتها ووصفت اصابتها بالمتوسطة .


هذا ونوضح أنه في وقت سابق وفق الشبهات شرطيون الذين يقطنون في المنطقة، وكانوا في طريقهم الى منازلهم لاحظوا وجود دراجة نارية مشبوهة وبينما حاولوا الاقتراب منها، راكب الدراجة قام باطلاق النار ولاذ بالفرار من المكان حيث اصابت رصاصة نافذة السيارة التي استقلتها الإمرأة.


يستمر التحقيق في الحادث ، بما في ذلك جمع البينات والادلة.


من جهته قال وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي :" تواصلاُ لحادثة اطلاق النار التي وقعت ليلة امس في يركا  التي قام بها مشتبهين مستقلين دراجة نارية، مما  ادى الى اصابة امراة شابة عابرة سبيل اثناء مكثت في سيارتها.


 مع تلقي البلاغ سارعت قوات مهززة من الشرطة الى المكان، حيث باشرت الشرطة، بجمع البينات والادلة من مكان الحادث مستخدمة كافة الوسائل بهدف رصد الجناة واحالتهم الى العدالة.

شرطيون سريون من محطة عكا قاموا فجر هذا اليوم بالقاء القبض على مشتبهين (20و 30 عام) من سكان يركا بشبهة تورطهم باطلاق النار حيث تم ضبط بينات بحوزتهم تمت احالتها الى محقق تشخيض جنائ.

هذا وستحيل الشرطة المشتبهين الى محكمة الصلح في عكا للبت في طلب الشرطة لتمديد توقيفها على ذمة التحقيق.




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