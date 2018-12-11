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صور - احتراق 3 سيارات في عكا واضرار جسيمة دون اصابات



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي للعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ-


عملت طاقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون، فجر اليوم الثلاثاء، على اخماد حريق شبّ في سيارة كانت مركونة في شارع "ديرخ هاربع" في مدينة عكا، وامتدت السنة النيران لسيارتين قريبتين ايضل.


رجال الاطفاء والانقاذ تمكنوا من اخماد الحريق ويجرى تحقيق لمعرفة اسباب وملابسات اندلاعه.




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