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أكرم حسون يمثل الكنيست في مؤتمر المناخ الدولي في مدينة كراكوف!



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خرج نهاية الأسبوع النائب أكرم حسون في بعثة لدولة بولندا وذلك للاشتراك في مؤتمر المناخ الدولي الذي يقام في مدينة كراكوف وذلك تمهيدا للقمة الدولية التي ستقام عما قريب باشتراك 198 دولة، أما بالنسبة لمؤتمر كراكوف فقد شاركت به 40 دولة من كافة أنحاء المعمورة وقد تمحور حول ارتفاع درجات الحرارة والتغيير في حالات الطقس والمناخ.


النائب أكرم حسون والذي يمثل الكنيست ولجنة الداخلية والبيئة جنبا الى جنب عضوة الكنيست يعيل فران، قال في كلمته انه للاسف لم يكن هناك مشاركة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتحديد في هذه المناطق يطرأ تحول كبير في المناخ حيث أفادت الدراسات الأخيرة أن نسبة الاحتباس الحراري قد ترتفع اكثر من سائر المناطق بنسبة 25% مشيرا انه على جميع حكومات الدول في الشرق الأوسط التعامل مع بعضها لتخفيف تلويث البيئة وبناء خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة إضافة إلى تبادل المعلومات والتكنولوجيا.


وقد أشار حسون أن إسرائيل تستغل مياه المجاري للأغراض الزراعية وأنها تقوم بتحلية مياه البحر والمياه الجوفية القريبة من الشاطئ التي تعتبر اقل ملوحة وهكذا تفي بتعويض مصدر مياه الأمطار المتاثر جراء تلوث البيئة في الشرق الأوسط.


في نهاية كلمته قال حسون انه على الدول التعاون وتطبيق اتفاقيات مؤتمر باريس الأخير والذي تحترمه إسرائيل وتعمل بموجبه.




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