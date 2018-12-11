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كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري في مايو الماضي، وأصبحت واحدة من أفراد أشهر العائلات البريطانية، ولكن الكثيرين يتساءلون: كيف ستصبح ميغان مواطنة بريطانية؟


فمنذ الزفاف الملكي في 19 مايو 2018، اكتسبت ميغان لقبا جديدا وأصبحت تعرف باسم "دوقة ساسيكس"، ومع ذلك، فإنها غير قادرة على اعتبار نفسها مواطنة بريطانية حتى الآن.


وقال قصر كنسينغتون إن الدوقة ستعامل مثل أي شخص آخر عند تقديم طلب للحصول على الجنسية البريطانية.


وأوضح سكرتير الاتصالات الخاص بالأمير هاري، جيسون كناوف، أن ميغان ستحتاج إلى "الامتثال لمتطلبات الهجرة في جميع الأوقات".


وتابع: "يمكنني أيضا أن أقول إنها تنوي أن تصبح مواطنة من المملكة المتحدة، وستمضي في هذه العملية التي يعرف بعضكم أنها قد تستغرق سنوات".


وينص القانون البريطاني على أنك لن تصبح مواطنا بريطانيا بشكل تلقائي عندما تتزوج أحد أفراد العائلة المالكة.


وسيتطلب هذا تقديم ميغان طلبا بصفتها زوجة مواطن بريطاني، في حين أنه في بعض الدول الأخرى، يعتبر الشخص المتزوج تلقائيا حاصلا على جنسية شريكه.


وستحتاج دوقة ساسيكس إلى اتباع الإجراء الصحيح الذي يتضمن أسئلة الاختبار ومقدارا معينا من الدخل.


أما حاليا، فتخضع ميغان لحالة "الإقامة لأجل غير مسمى"، والتي يجب أن تستمر لمدة 12 شهرا على الأقل، لبدء الرحلة نحو الجنسية البريطانية.


وهناك عدد من المتطلبات التي يجب على ميغان الإيفاء بها عندما تتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، بينها:

- أن تكون في سن 18 عاما أو أكبر.

- أن تكون متزوجة أو في شراكة مدنية مع شخص يحمل الجنسية البريطانية.

- أن تعيش في بريطانيا مدة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على ميغان:

- إثبات أنها كانت داخل المملكة المتحدة قبل 3 سنوات بالضبط من اليوم الذي تتلقى فيه وزارة الداخلية طلبها.

- إثبات معرفتها اللغة الإنجليزية.

- اجتياز اختبار الحياة في المملكة المتحدة، وبمجرد اجتيازها للاختبار، يمكنها تقديم طلبها للحصول على الجنسية البريطانية التي تصل كلفتها إلى حوالي 1632 دولارا أمريكيا.

- أن تتمتع بسمعة جيدة وبحسن الأخلاق.




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