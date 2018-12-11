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روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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حذاء لباد تقليدي روسي من جديد يحظى بشعبية واسعة
2018-12-11 08:41:58
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حذاء لباد تقليدي روسي من جديد يحظى بشعبية واسعة
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