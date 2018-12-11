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الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء



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قالت الدكتورة وفاء عفيفى استشارى الأمراض الجلدية بطب الأزهر، إن دخول فصل الشتاء يرفع من معدلات الإصابة بأمراض الجيوب الأنفية وحساسية الأنف ويعتبرا من أبرز عوامل الإصابة بالهالات السوداء تحت العين، موضحا أن الكثير من الفتيات خاصة من الشباب تبحث دائما عن علاج للهالات السوداء لدى أطباء الجلدية ، إلا أنه من الممكن أن يكون السبب الرئيسى هى حساسية جيوب الأنفية.



وأضافت الدكتورة وفاء عفيفى، أن الكريمات الموضعية أو العلاجات الأخرى للهالات السوداء تحت العين لن تؤتى بنتائج إيجابية إلا بعد الوصول لحلول لعلاج السبب الأساسى فى الأنف ، موضحة أن هناك أسباب أخرى لانتشار الهالات السوداء فى الشتاء رغم انخفاض درجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة، ومنها المصابون بأمراض الكبد والكلى أو من يعانون من الحساسية التأتبية.


وأشارت استشارى الأمراض الجلدية، إلى ضرورة الانتباه جيدا خاصة من أصحاب البشرة الجافة إلى اتباع عدد من النصائح أبرزها المرطبات الطبيعية الدائمة حول العين ومنها زيت الزيتون، أو وضع كمادات الشاى الباردة على العين، بالإضافة إلى شرب المياه كثيرا بما لا يقل عن 3 لتر يوميا، وهو ما يساعد على منع ظهور الهالات السوداء فى الشتاء والوقاية منها.




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