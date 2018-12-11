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وفاة الفنان المصري محمود القلعاوى عن عمر يناهز 79 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفى  الفنان الكبير محمود القلعاوى بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وسوف يتم تشييع جثمانه بعد ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبليس.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تواصل حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارهم بالوفاة.


يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمى الكوميديا الكبار محمد صبحى ومحمد نجم وغيرهما، منها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” والجوكر “واحد لمون والتاني مجنون” أنت حر و “العم النبيل” و “عفاريت من ورق “، كما شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة المتميزة.




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