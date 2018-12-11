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خط شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات شرق رام الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أعطب مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية بيتين شرق رام الله.



وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا القرية وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والمركبات، وأعطبوا عدداً من إطاراتها.


يشار إلى أن المستوطنين هاجموا الليلة الماضية مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز المحكمة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير منها




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