اعتقال, عشرات, المشتبهين, بتجارة, المخدرات, في, الجنوب,

نجح عميل شرطي سري "زرعته" الشرطة في لواء الجنوب بين مجموعة من المشتبهين بتجارة المخدرات في منطثة النقب والجنوب , بالايقاع بالعشرات من المشتبهين العرب واليهود سكان النقب والجنوب بشبه تجارة المخدرات على اختلاف انواعها .ومع انتهاء العملية السرية وانتقالها الى المرحلة العلنية , شارك عشرات عناصر الشرطة والوحدات الخاصة فجر اليوم الثلاثاء في حملة مداهمة بيوت ومحلات عديدة في النقب والجنوب , حيث تم مداهمة عشرات البيوت لمشتبهين بتجارة مخدرات من انواع كريستال وL.S.D وكنابس , M.D.M.A , كوكو وحشيش.واشارت الشرطة الى ان المشتبهين الذين تم اعتقالهم تتراوح اعمارهم بين 19-45 عاما ويسكنون في مناطق مختلفة بالجنوب .وستطلب الشرطة اليوم الثلاثاء من محكمة الصلح ببئر السبع تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .