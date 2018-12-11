صور - انقلاب سيارة أجرة في حيفا واصابة سائقها

جاءنا صباح اليوم الثلاثاء بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ-

عملت 3 طواقم اطفاء وانقاذ من محطة حيفا على معالجة حادث طرق ذاتي وقع، فجر اليوم الثلاثاء، عند مدخل المنطقة الصناعية "حوف شيمن" قرب حيفا. حيث فقد سائق سيارة اجرة السيطرة على مركبته واصطدم بعمود انارة، وظل عالقا داخل سيارته.رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على تخليص السائق العالق بواسطة معدات خاصة، نظرا لصعوبة الزاوية التي اصطدمت بها السيارة، وتمكنوا من قص الباب واخراج السائق.يذكر أن السائق المصاب في الاربعينات من العمر وقد احيل لتلقي العلاج في المستشفى.