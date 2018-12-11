أجواء, غائمة, جزئيا, وباردة, وارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة,

اليوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والساحلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو الخميس المقبل غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.