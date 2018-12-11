أنشيلوتي, يتجنب, السطحية, ويعول, على, الذكاء, أمام, ليفربول,

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، صعوبة مواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي نابولي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحل ليفربول ثالثا برصيد 6 نقاط، ولا زالت فرص التأهل مشتعلة في المجموعة.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعرف ما سيفعله ليفربول، لكننا نعرف مدى الكثافة التي نضعها في هذه المباريات، ويجب أن نركز على هدفنا".وأضاف: "نحن هنا للعب بطريقتنا كما نحاول أن نفعل دائمًا، وفي بعض الأحيان كنا ننجح وأحيانا لا، لكن إذا كنا أذكياء في كلا المرحلتين، سوف يكون لدينا الكثير من الفرص للتأهل".وتابع: "بالتأكيد لن نستخف بالخصم، فنحن في المرحلة النهائية من الطريق الذي سرنا فيه بشكل جيد للغاية، والآن نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخيرة".واختتم: "من المستحيل التفكير بأننا غدًا سنتعامل بسطحية، ففي مباراة الذهاب تعلمنا الكثير من الأشياء، وعلى أساسها سنسعى لتقديم مباراة مماثلة".