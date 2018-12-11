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أنشيلوتي يتجنب السطحية ويعول على الذكاء أمام ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، صعوبة مواجهة ليفربول، غدا الثلاثاء، بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتلي نابولي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحل ليفربول ثالثا برصيد 6 نقاط، ولا زالت فرص التأهل مشتعلة في المجموعة.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعرف ما سيفعله ليفربول، لكننا نعرف مدى الكثافة التي نضعها في هذه المباريات، ويجب أن نركز على هدفنا".
وأضاف: "نحن هنا للعب بطريقتنا كما نحاول أن نفعل دائمًا، وفي بعض الأحيان كنا ننجح وأحيانا لا، لكن إذا كنا أذكياء في كلا المرحلتين، سوف يكون لدينا الكثير من الفرص للتأهل".
وتابع: "بالتأكيد لن نستخف بالخصم، فنحن في المرحلة النهائية من الطريق الذي سرنا فيه بشكل جيد للغاية، والآن نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخيرة".
واختتم: "من المستحيل التفكير بأننا غدًا سنتعامل بسطحية، ففي مباراة الذهاب تعلمنا الكثير من الأشياء، وعلى أساسها سنسعى لتقديم مباراة مماثلة".
أنشيلوتي يتجنب السطحية ويعول على الذكاء أمام ليفربول




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