اللواء, جمال, حكروش, يلتقي, رئيس, مجلس, كفر, مندا, مؤنس, عبد, الحليم‎,

زار وفد رفيع المستوى من الشرطة رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم، وضم الوفد قائد مديرية تطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربي اللواء جمال حكروش، قائد شرطة مسجاف ران اوفير، والسيد فريد سعد من الشرطة الجماهيرية في كفر مندا.

كما حضر اللقاء أعضاء المجلس المحلي، محمد يوسف قدح، محمود حسين مراد، جمال فوزي حوش.وقد تم خلال اللقاء بحث عدة أمور هامة منها محاربة ظواهر العنف وإرساء الامن والأمان في القرية، وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة المواطنين.