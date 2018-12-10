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سلسلة من الفعاليات اللامنهجيّة في مدرسة عيلوط الاعداديّة



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أُقيم أُسبوع الحذر على الطرق بإِشراف مركزة الحذر على الطرق في المدرسة الاعداديّة-عيلوط المعلّمة سهى زعبي، وبالتعاون مع قسم الحذر على الطرق في المجلس المحلي، حيثُ شاركت الصفوف بورشات عمل توعويّة ووقائيّة تشرح أهميّة التصرف الصحيح كمشاة وراكبي دراجات لتفادي الحوادث . كما وعُرِضت مسرحيّة "الدرّاجة" لمسرح الكرمة من ضمن السلّة الثقافيّة المتعاون فيها مع المجلس المحلي . 


احتفال بذكرى المولد النبويّ في مدرسة عيلوط الاعداديّة : احتفلت المدرسة الاعداديّة في عيلوط يوم الاثنين الموافق  19.11.2018 بذكرى المولد النبويّ الشريف تحت إشراف الأستاذ وائل مروات وبمشاركة طاقم معلمي الدين الإسلامي في المدرسة . تخلل الاحتفال فقرات عديدة بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت المربي الشيخ مصطفى خطيب ومن ثم تلتها كلمة مدير المدرسة الاستاذ توفيق سليمان الذي رحّب بهذا الاحتفال وتحدث عن أهميّة المولد النبوي الشريف كعلامة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلاميّة وكرمز لفجر جديد سطعت فيه شمس الهداية ، مشدداً على القيم التي أتى بها رسول الله وأهمها السلام والمحبة والتآخي التي يحتاجها مجتمعنا في هذه الأيام. هذا وقدمت طالبات من الصفوف الثامنة كلمات وقصائد مدح للرسول وتلاها قراءة فقرات من كتاب المولد النبوي بصوت المربيين خالد ابو راس  ومصطفى خطيب.

 في نهاية الاحتفال شكر مدير المدرسة القائمين على إنجاح البرنامج متمنياً للجميع مولداً نبوياً مباركاً ومن ثم وزعت الحلويات على جميع الطلاب والطاقم التدريسي إحتفاءاً بالمناسبة .

مسابقة الصف الأجمل والطبقة المميزة :

 إيماناً منا بأن البيئة التربوية تؤثر على البيئة الصفية وضمن مشروع ترتيب وتطوير المدرسة، أقام طاقم التربية الاجتماعيّة في المدرسة مسابقة أجمل صف وطبقة  بتاريخ 29.11.2018 بناءً على معايير فنيّة وتعليمية ، حُدِدت من قِبَل لجنة تحكيم مكونة من معلمي المدرسة . عمِل الطلاب والمربين طوال أسابيع على تزيين الصفوف والأروقة بلوحات تعليمية هادفة ، وقاموا باستغلال المساحات المفتوحة داخل الصف وخارجه بطريقة مبتكرة وإبداعية . وقد نتج عن فرز نقاط اللجنة التعليميّة فوز الصف السابع " ل" بقيادة مربيته المعلمة نفوذ خطيب بجائزة الصف الأجمل  ، كما فازت طبقة الثامن بجائزة أجمل طبقة . 

وقفة احتجاجيّة في مدرسة عيلوط الإعدادية : شارك مجلس الطلاب المدرسي وكشافة عيلوط  بتاريخ  4.12.2018 بوقفة إحتجاجية في مدخل القرية الشمالي  بقيادة المربية نفوذ خطيب والمعلمة نادين غنايم والاستاذ سعيد عبود ومنار ابو راس تحت شعار "لا للعنف ضد النساء" داعمين الحملة النسويّة التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد ، معبّرين عن تضامنهم ورفضهم لأساليب العنف المستعملة ضد المرأة على صعيد العائلة والمجتمع. وقد رحّب مدير المدرسة الأستاذ توفيق سليمان بهذه الخطوة التي تدل على انتشار الوعي في قضايا المجتمع لدى الشبيبة في القرية عامة وفي المدرسة الإعدادية خاصة . كما شدّد على أهمية طرح هذه المواضيع في الحياة المدرسية ومناقشتها في المدرسة بين المعلمين والطلاب على حد سواء. 
يوم دراسي مشترك لطلاب الصف السابع "ل" وأمهاتهم : العملية التربوية ما هي إلا نسيج مشترك بين المدرسة والبيت ولا تتم من جانب واحد وبناءً على ذلك تم مشاركة الأمهات في فعاليات مشتركة بين الأهل وابنائهم لتوطيد العلاقة الإيجابية مع الاهل . تضمنت الفعاليات لعبة السلم والافعى من تحضير الطالبة سما يونس ، قراءة رسائل شكر كتبها الطلاب لأمهاتهم عبّروا فيها عن إمتنانهم وتقديرهم  ومحبتهم، تعريف من هو المتميّز من إعداد الطالبة الاء ياسر ابو راس وكلمة ترحيب من الطالبة ليان سلطي ومن ثم شرحت الطالبة عدن ابو راس عن سير اليوم الدراسي في الصف . ثم قامت المربيّة نفوذ خطيب بعرض نتائج الطلاب التحصيليّة والاجتماعية للنصف الأول من الفصل مركزةً على أهمية التعاون بين المدرسة والبيت وتهيئة الطالب للامتحانات الفصلية القادمة .




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