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بجهد الطيبي : نهائيا ربط البيوت التي دفعت الرسوم قبل 15 عاماً بالكهرباء وخاصة جت



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بعد جهود حثيثة شملت عدة جلسات وجولات ميدانية قام بها النائب أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، بشأن ربط بيوت في قرية جت وما حولها بالكهرباء، وزير الطاقة يوڤال شطاينتس يوجّه رسالة إلى رئيس ادارة شركة الكهرباء يفتاح رون طال تسمح نهائياً بربط البيوت التي دفعت رسوم الكهرباء قبل اكثر من عشر سنوات ولم تربط بأن تُحل مشكلتها ويتم ربطها.


يجدر ذكره أنه في الاسابيع الاخيرة نشبت عوائق وملاحظات قانونية من المستشارة القانونية لوزارة الطاقة اضطرت النائب الطيبي  للاجتماع مجددًا مع وزير الطاقة شطاينتس، وشارك في الاجتماع النائب السابق أسامة سعدي، ورئيس مجلس محلي جت محمد طاهر وتد، وتمكّن من تذليل العقبات لتأتي النتيجة بالقرار النهائي بربط البيوت قريباً جداً بعد استكمال الأمور التقنية.  

ويعمل الطيبي على هذه القضية منذ عدة أشهر، حيث كان طرح اقتراح قانون حول الموضوع، فأصدر وزير الطاقة تعليماته بتنفيذ قرار ربط عشرات البيوت بالكهرباء، عدد كبير منها في قرية جت وغيرها، بعد أن دفع اصحاب هذه البيوت  كل الرسوم المطلوبة بناء على قرار الوزارة وفقاً للمبالغ المطلوبة لشركة الكهرباء. 

وأضاف الطيبي : هذه خطوة بالاتجاه الصحيح ولكن هناك حاجة لجهد أكبر لربط آلاف البيوت العربية بالكهرباء، المحرومة من ذلك بسبب عدم وجود نموذج 4 . 
بجهد الطيبي : نهائيا ربط البيوت التي دفعت الرسوم قبل 15 عاماً بالكهرباء وخاصة جت




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