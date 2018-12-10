يركا:اصابة, فتاة, باطلاق, نار, وحالتها, متوسطة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ عن حادثة اطلاق نار في يركا قرب محطة الوقود .

اثر اطلاق النار أصيبت فتاة، ما زالت حالتها الطبية غير واضحة، حيث احيلت الى المركز الطبي للجليل في مدينة نهاريا.قوات من الشرطة بما فيها طاقم تشخيص جنائي في طريقهم الى المكان.تم نشر حواجز ويتم مسح وتمشيط المنطقة لرصد الجاني.يتم فحص ملابسات الحادث.وجاء في بيان لاحق صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلاً للبيان السابق بشأن حادث إطلاق نار مساء هذا اليوم في يركا، تم احالة إمرأة (20 عام) من سكان القرى المجاورة لتلقي العلاج بعد ان اصيبت بجروح متوسطة (وفقا لمصادر طبية) .وأشار تحقيق أولي أن الفتاة أصيبت بشظايا زجاج نافذة السيارة حين جلست داخلها، والذي تحطم اثر اطلاق النار (على ما يبدو غير متعمد او مركز) من دراجة نارية لاذ سائقها بالفرار.هذا ونوضح أنه في وقت سابق وفق الشبهات شرطيون الذين يقطنون في المنطقة، وكانوا في طريقهم الى منازلهم لاحظوا وجود دراجة نارية مشبوهة وبينما حاولوا الاقتراب منها، راكب الدراجة قام باطلاق النار ولاذ بالفرار من المكان حيث اصابت رصاصة نافذة السيارة التي استقلتها الإمرأة.يستمر التحقيق في الحادث ، بما في ذلك جمع البينات والادلة ، الى جانب عمليات مسح وتمشيط لرصد الدراجة النارية والمشتبه بإطلاق النار.