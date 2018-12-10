رحلة, إيكاردي, لمدريد, لا, تثير, قلق, سباليتي,

أوضح لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، موقفه من مهاجم الفريق، ماورو إيكاردي، بعد ظهوره في العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الأحد، لمتابعة نهائي كأس ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وجاءت هذه الزيارة في ظل تقارير صحفية، تشير إلى رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع إيكاردي، الصيف المقبل.وعن ذلك، قال سباليتي، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أرى مشكلة معه (إيكاردي)، كل ذلك ضمن اللوائح، التي تسمح لك بالذهاب لرؤية مباراة، كما لو كنت ذاهبًا إلى تناول العشاء.. لقد كان مع زوجته لرؤية العرض (السوبر كلاسيكو)".وبخصوص هزيمة فريقه مؤخرًا أمام توتنهام ويوفنتوس، قبل استضافة آيندهوفن الهولندي، غدًا الثلاثاء، في دوري الأبطال، قال: "لندن وتورينو من الأماكن الصعبة، لعبنا على قدم المساواة ضد يوفنتوس.. لكني وجدت اختلافات أمام بارما وأتالانتا، حيث لم نحافظ على مستوانا".وأضاف: "لكن ضد يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير، يمكنك أن تخسر، ويجب أن تقبل ذلك".وحول مباراة برشلونة، أجاب سباليتي: "الفريق فعل ما كان عليه القيام به، إذا كنا نناضل من أجل التأهل، فهذا هو الواقع.. أنتم ترون أننا في مجموعة صعبة للغاية، والاَن نحن نلعب للتأهل، في المباراة الأخيرة، التي هي الأكثر أهمية في مشواري مع إنتر".وبشأن تراجع مستوى بيريسيتش، رد بقوله: "أعلم أن الانتباه يذهب إليك بفضل الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكن أيضًا هناك عودة للدفاع واسترجاع للكرة.. القوة والسرعة والجانب البدني لهم أهمية أيضًا، لست هنا للحديث عن البدائل، أنا هنا كي أختار التكتيكات والتشكيل الأساسي، لكن هذا لا يهمك".وأردف المدرب: "من المحتمل ألا يلعب فيتشينو (ضد آيندهوفن)، أما ناينجولان فسيتم إعادة تقييم موقفه، في وقت مبكر خلال الأسبوع، حيث يحتاج لبعض الأيام.. سنحاول التقييم وإجراء مزيد من الدراسات لهذه المشكلة، وبخصوص فيتشينو الأمر صعب حله".