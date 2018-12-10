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إسرائيل تطالب ألمانيا بالعمل ضد منظمات مؤيدة لفلسطين



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طلبت إسرائيل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن تتوقف بلادها عن تمويل المتحف اليهودي في برلين، لأنه يعرض في اطار معرض عن القدس، وجهة النظر الإسلامية الفلسطينية للمدينة، وفقا لما نشرته صحيفة "تاتش" الألمانية.


وفي رسالة بعثت بها إسرائيل مباشرة إلى مكتب المستشارة، وليس عن طريق السفارة الإسرائيلية، طالبتها، أيضا، العمل ضد تمويل منظمات أخرى بادعاء أنها معادية لإسرائيل، ومن بينها: مهرجان برلين السينمائي، المنظمات الكنسية المؤيدة للفلسطينيين والموقع الإسرائيلي "972"، الذي يتلقى تمويلا من صندوق هاينريخ بيل.ولم تتلق الصحيفة الألمانية أي دليل واضح على أن الخطاب جاء بالفعل من مسؤولين إسرائيليين، لكن الحكومة الألمانية أكدت أنه جرت محادثات بين البلدين حول الدعم المالي للجمعيات، وهو موضوع يروج له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ فترة من الزمن.

وفي تعقيب لصحيفتي "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" لم ينكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الطلب، وقال: "لقد أثار رئيس الوزراء مسألة تمويل التنظيمات والجمعيات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعرض جنود الجيش الإسرائيلي كمجرمي حرب، وتدعم الإرهاب الفلسطيني وتدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل. ستواصل إسرائيل محاربة هذه المنظمات".
إسرائيل تطالب ألمانيا بالعمل ضد منظمات مؤيدة لفلسطين




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