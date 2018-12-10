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مصرع رجل سقط عن ارتفاع في كرمئيل



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لقي رجل بالستينيات من عمره مصرعه جراء سقوطه عن علو في مدينة كرمئيل ظهر اليوم الاثنين .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت لمدينة كرمئيل بعد أن تلقت بلاغ عن سقوط شخص عن علو , تم تقديم الاسعافات الميدانية لرجل بالستينيات من عمره وحالته حرجة وتم نقله الى المستشفى الا أن الاطباء اعلنوا وفاته ".

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع رجل سقط عن ارتفاع في كرمئيل




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