تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لائحة اتهام بحق الشاب طاهر مطر(23عاماً)بالانتساب لحركة حماس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الجنوب اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق الشاب طاهر مطر من سكان قطاع غزة بشبهة انتمائه لحركة حماس وتنفيذ مخالفات ضد امن دولة اسرائيل كما جاء في بيان النيابة العامة .


وجاء في لائحة الاتهام أن الشاب قام ب13 مخالفة أمنية منها تدريبات مع حماس وحفر انفاق وحراسة الانفاق وتزويد اسلحة ضد الجيش , كما وخطط أكثر من مره لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش وكان أخرها في شهر 11 الماضي حيث حاول الاقتراب من الحدود والقاء قنابل على قوات الجيش الا أنه اصيب واعتقل ولم يستطيع ان ينفذ العملية".
لائحة اتهام بحق الشاب طاهر مطر(23عاماً)بالانتساب لحركة حماس




كلمات متعلقة

لائحة, اتهام, بحق, الشاب, طاهر, مطر(23عاماً)بالانتساب, لحركة, حماس,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىمدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفاطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةجميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا أبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com