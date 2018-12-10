لائحة, اتهام, بحق, الشاب, طاهر, مطر(23عاماً)بالانتساب, لحركة, حماس,

قدمت النيابة العامة لواء الجنوب اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق الشاب طاهر مطر من سكان قطاع غزة بشبهة انتمائه لحركة حماس وتنفيذ مخالفات ضد امن دولة اسرائيل كما جاء في بيان النيابة العامة .

وجاء في لائحة الاتهام أن الشاب قام ب13 مخالفة أمنية منها تدريبات مع حماس وحفر انفاق وحراسة الانفاق وتزويد اسلحة ضد الجيش , كما وخطط أكثر من مره لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش وكان أخرها في شهر 11 الماضي حيث حاول الاقتراب من الحدود والقاء قنابل على قوات الجيش الا أنه اصيب واعتقل ولم يستطيع ان ينفذ العملية".