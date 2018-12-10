يركا:اعتقال, مشتبه, بالتجارة, بطائر, الحجل, المحمي, قانونياً,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود انه خلال نشاط بالتعاون مع سلطة حماية البيئة تم ضبط 44 حجلة في بيت مواطن بالستينيات من عمره من سكان بلدة يركا , علماً ان طائر الحجل محمي قانونياً منذ عام 2005 حيث قدمت سلطة حماية البيئة تعديلاً بأن طائر الحجل بري ومحمي ".

وجاء في البيان:"تم تفتيش منزل المواطن بالستينيات من عمره وعثرنا على طيور الحجل المحمية , تم اعتقاله على الفور وسيتم تقديمه للمحكمة لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق .