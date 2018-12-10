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الأسد يسرّح ضباطه وجنوده الذين أتموا 5 سنوات بالجيش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قررت قيادة الجيش السوري، بتسريح الضباط والجنود الذين أتموا خمس سنوات خدمة في الجيش، وذلك في الأول من كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2019.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أصدرت أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1/1/2019".


وأضافت أن القرار "ينهي الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1/1/2019".


ويستبعد القرار الذي يطبق اعتبارا من تاريخ 16 من الشهر الجاري، كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ – احتياط)، بحسب الوكالة السورية.




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