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سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي بقيمة 12500 دينار في جنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشفت الشرطة الفلسطينية ملابسات سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي بقيمة 12500 دينار اردني وألقت القبض على شخصين من سكان مدينة جنين.



وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية بأنه وبعد ورود شكاوى من قبل ثلاثة مواطنين من سكان مدينة جنين لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول تعرض منزلين للسرقة تعرض احدهما لسرقة مصاغ ذهبي قدر صاحبه قيمته ب(10) الاف دينار اردني والمنزل الاخر سرق منه مصاغ ذهب ومبلغ مالي قدر صاحبه قيمة المسروقات بمبلغ (2500) دينار اردني اضافةً لمحاولتهما اقتحام منزل ثالث بهدف السرقة.


وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم حصر الاشتباه بشخصين من سكان المدينة وتم ضبط ما تبقى من المصاغ وتم التحرز على المضبوطات وعلى الشخصين المذكورين واحالتهما إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولا 




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