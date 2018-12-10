رونالدو, :, أهنئ, مودريتش.., لكني, أستحق, الكرة, الذهبية, كل, عام,

هنأ مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية، لكنه اعتبر نفسه الأحق بها كل عام.

وفي مقابلة نشرتها الصحف الرياضية الـ 3 الرئيسية في إيطاليا (لا جازيتا ديللو سبورت) و(كوريري ديللو سبورت) و(توتوسبورت)، قال المهاجم البرتغالي الذي انتقل الصيف الماضي لليوفي قادما من ريال مدريد: "أعتقد أنني أستحق هذه الجائزة كل سنة وأعمل دائما لذلك".ومع ذلك استطرد "لكنني إذا لم أفز بها فهذه ليست نهاية العالم. أحترم القرار. لقد قدمت كل شيء في الملعب للفوز بهذه الجائزة والأرقام لا تكذب".وأضاف كريستيانو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته: "أشعر بالإحباط لكن الحياة تستمر. أهنئ مودريتش فهو يستحقها، لكنني سأقدم كل ما لدي العام المقبل للفوز بها مرة أخرى".