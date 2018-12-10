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إليسا تكشف : أنا لن أستطيع الانجاب مدى الحياة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجحت الفنانة اللبنانية إليسا في تشجيع الكثيرات على اجراء فحوصات للاكتشاف المبكر لمرض السرطان، وذلك بعد ان اعلنت في كليبها الأخير «إلى كل اللي بيحبوني» عن إصابتها بالمرض الخبيث.



شقيقة إليسا كانت من واحدة من النساء اللاتي تأثرن برسالة الفنانة، وبالفعل اجرت الفحوصات الطبية، واكتشفت إصابتها بالسرطان، بحسب ما اعلنت إليسا خلال مشاركتها في ندوة «نساء في الخطوط الأمامية» بمؤتمر «Wolf» في الأردن.


إصابة إليسا وشقيقتها بالسرطان دفعت الطبيب المعالج لهما لإجراء فحوصات طبية للتأكد من عدم وجود جينات وراثية للإصابة بالمرض بالعائلة، إلا أن الفحوصات لم تثبت ذلك، وفي الوقت الذي اعربت فيه الفنانة عن حزنها وتأثرها بمرض شقيقتها، لفتت إلى أن الأخيرة بدأت رحلة علاجها بالفعل، حتى أنها خضعت لعملية جراحية.


وفي الندوة، اعترفت إليسا بعدم قدرتها على الانجاب نتيجة آثار علاجها من السرطان، وكشفت عن نيتها في تبني طفل في حال زواجها.


من ناحية أخرى، تستعد إليسا للقاء جمهورها في حفل غنائي ضخم، تستقبل فيه العام الجديد بأحد فنادق دبي، بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس.




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