سرّب موقع "GSM Arena" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات حول هاتف "Honor View 20" المستقبلي المنتظر.

وتبعا للتسريبات فإن "Huawei" ستزود هذا الهاتف بمعالج "Kirin 980" بتقنية (7 نانومترات)، ونظام تشغيل "Android Pie" بواجهات "EMUI 9.0"، وشاحن 22.5 واط.وأكثر ما يميز هذا الهاتف، شاشته التي ستكون الأولى من نوعها، وتحوي ثقبا صغيرا على الزاوية العلوية اليسرى مخصصا للكاميرا الأمامية، وماسحا لبصمات الأصابع قادرا على التعرف على بصمة المستخدم عبر الموجات فوق الصوتية.ومن المفترض أن يزود هذا الجهاز ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه، وبعض الميزات غير المطروحة حاليا في الهواتف الذكية.