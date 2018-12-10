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طلاب الجامعة العربية الامريكية في جنين يحتفلون باضاءة شجرة الميلاد وسط الجامعة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



احتفل طلاب الجامعة العربية الامريكية في جنين ظهر اليوم الاثنين بنصب واضاءة شجرة الميلاد في ساحة الجامعة وسط مشاركة واسعة واجواء خاصة .


وخلال الاحتفال الذي شارك به عدد من رجال الدين من جنين وطاقم المحاضرين في الجامعة , قدمت فرقة الكشاف عرضا رائعا .

وتمنت ادارة الجامعة ان يكون عيدا سعيدا للجميع , وان تبقى الجامعة موحدة تسودها اجواء الاخوة والمحبة بين جميع الطلاب .


الصور بلطف عن صفحة الفيسبوك الخاصة بالجامعة 




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